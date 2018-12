Was für eine total stolze Wahl-Tante! Gabrielle Unions (46) Tochter Kaavia James ist noch nicht einmal vier Wochen alt und schon ein echter Superstar. Der kleine Wonneproppen darf sich jetzt sogar über eine neue prominente Tante freuen, die ihre Rolle offensichtlich sehr gern einnimmt. Keine geringere als Schauspielkollegin Jessica Alba (37) postete jetzt ein zuckersüßes Foto mit der kleinen Kaavia im Arm.

Zu dem Schnappschuss stellte die 37-Jährige auch ein kurzes Video auf Instagram online, in dem sie vom Kind in die Kamera aufschaut. Dazu schreibt Jessica: "Sie ist so ein perfektes, süßes Engelskind." Und bietet im gleichen Zug den frischgebackenen Eltern Gabrielle und ihrem Mann Dwyane Wade (36) an, gern öfter auf die Kleine aufzupassen: "Diese Tante würde jederzeit babysitten!" Gabrielle postet selbst gerne Bilder von sich und ihrem Töchterchen. Auf Insta hat Kaavia James Union Wade, wie sie mit vollem Namen heißt, sogar schon ein eigenes Profil, das von ihren Eltern mit Leben gefüllt wird.

Gabrielle und Jessica sind beruflich derzeit mit dem Dreh von "L.A.'s Finest" beschäftigt. Die Serie soll 2019 erscheinen und basiert auf den Action-Komödien "Bad Boys" 1 und 2, in denen Will Smith (50) und Martin Lawrence (53) die Hauptrollen spielen.

Getty Images Gabrielle Union, Schauspielerin

Instagram / gabunion Gabrielle Union-Wade mit ihrer Tochter Kaavia James

Getty Images Jessica Alba, Schauspielerin

