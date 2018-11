Gabrielle Union (46) schwebt im Mutterglück! Nach mehreren Fehlgeburten darf die US-amerikanische Schauspielerin nun endlich ihr eigenes Kind in den Armen halten. Eine Leihmutter machte das kleine Wunder für sie und ihren Ehemann Dwyane Wade (36) möglich. Natürlich ist ein Baby immer mit einer gewissen Portion Arbeit verbunden. Doch dies ist für die 46-Jährige kein Grund sich zu beschweren. Ganz im Gegenteil: Sie kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus!

"Gabrielle liebt alles am Muttersein, selbst die schlaflosen Nächte", erzählt ein dem Paar nahestehender Insider dem Onlineportal HollywoodLife. "Sie hat so lange gewartet und fast die Hoffnung aufgegeben, dass sie diesen Moment jemals erleben wird." Für die frischgebackene Mama sei das kleine Mädchen ein Segen – mitsamt kurzer Nächte und dem T-Shirt voller Spucke, so die anonyme Quelle.

Gerade deswegen darf ein Babysitter vorerst nicht in die Nähe des Neugeborenen. Die 46-Jährige "möchte keine einzige Sekunde mit dem Baby verpassen", freut sich der Bekannte der kleinen Familie. "Gabrielle kann nicht aufhören, das Baby anzusehen. Sie ist darüber hin und weg wie perfekt es ist." Auch Dwyane gehe voll und ganz in seiner Vaterrolle auf. Und wie der Insider verlauten lässt, hat Gabrielle sich nun sogar noch mehr in ihren Herzensmenschen verliebt: "Sie war nie glücklicher in ihrem Leben."

Instagram/gabunion Gabrielle Union mit ihrer Tochter

Getty Images Gabrielle Union und Dwyane Wade auf einem Filmevent in Hollywood

Getty Images / Jamie McCarthy Gabrielle Union mit Ehemann Dwyane Wade bei der Book Expo 2017

