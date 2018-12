Cher (72) ist alterslos! Wo andere sich schon lange zur Ruhe gesetzt haben, ist die "I Got You Babe"-Interpretin so aktiv wie eh und je – und das nach über fünf Jahrzehnten im Showgeschäft. Zuletzt brachte sie ein ganzes Album mit ABBA-Coversongs heraus. Viele fragen sich da neidisch: Wie macht sie das bloß? Jetzt hat Cher das Geheimnis ihrer jugendlichen Energie gelüftet.

In einem Interview mit dem britischen Heat Magazine verriet Cher: "Ich bin ziemlich unreif. Ich bin nicht dumm, aber ich sehe mich selbst immer noch nicht als Erwachsene." Das sei in ihrem Umfeld bei vielen so: "Obwohl ich und meine Freundinnen Verantwortung tragen, sehe ich keine von uns als Erwachsene, wir sind eher ältere Teenager", erklärte die Pop-Ikone. Sich gar nicht erst alt zu fühlen, sei ihr Geheimnis, glaubt Cher: "Ich denke, Spaß zu haben, hält einen jung."

Zumindest ihr jugendliches Aussehen bewahrt sich aber auch eine Cher nicht ganz ohne Mühe. Auf ihre Top-Figur angesprochen sagte die 72-Jährige: "Ich arbeite jeden Tag hart daran, härter als je zuvor. Ich mache seit Ewigkeiten Sport."

Stuart C. Wilson/Getty Images for Universal Pictures Das Team von "Mamma Mia! Here We Go Again" bei der Premiere

John Phillips/Getty Images Cher bei der Premiere von "Mamma Mia – Here We Go Again!" in London

Ethan Miller/Getty Images Cher bei den Billboard Music Awards in Las Vegas 2017

