Sie sind einfach für einander bestimmt! Vor 22 Jahren führte Hugh Jackman seine Deborra-Lee Furness zum Traualtar. Seitdem liebt sich das Hollywood-Paar innig und führt eine skandalfreie Ehe. 1995 lernten sich die beiden am Set der australischen TV-Serie "Correlli" kennen, nur elf Monate später heirateten sie. Denn dem "Greatest Showman"-Star war von Anfang an total klar, dass er die Partnerin fürs Leben gefunden hatte.

Beim gemeinsamen Interview für den Podcast Aussies in Hollywood With Jenny Cooney erinnert sich das Schauspieler-Ehepaar an den Beginn seiner großen Liebe. Deborra wollte damals ihre Karriere in Los Angeles vorantreiben, als ihr eine Wahrsagerin riet, nach Australien zurückzukehren. Und das tat sie, allerdings mit dem festen Entschluss: "Ich date keine Schauspieler und Definitiv niemanden unter 30", lacht die 62-Jährige: "Dann traf ich meinen Mann." Für zehn Episoden standen sie gemeinsam vor der Kamera. Laut Hugh die beste Zusammenarbeit, die er in seiner Karriere je erfahren hat. "Da war diese Chemie… und jedes Mal, wenn wir eine gemeinsame Szene hatten, war das einfach unglaublich", schwärmt er. "Beruflich habe ich nie wieder etwas Ähnliches erlebt."

Deborra, die damals nicht bereit für eine feste Beziehung war, wehrte sich anfangs sogar gegen die Liebe – doch die Gefühle waren stärker. "Ich wusste schon sehr früh, noch vor Deb, sogar als sie versuchte, mit mir Schluss zu machen, dass sie die eine ist", so Hugh.

Kristian Dowling / Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness 2015 bei einer Veranstaltung in Melbourne

WENN Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness bei den U.S. Open 2016

Getty Images Schauspieler Hugh Jackman, September 2018

