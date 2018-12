Der Tod von Kristin Cavallaris (31) älterem Bruder Michael liegt mittlerweile drei Jahre zurück – doch der Schmerz über diesen schrecklichen Verlust sitzt bei dem The Hills-Star bis heute noch tief. Ihr Bruder war nach einem Autounfall erfroren. Jetzt hat die hübsche Blondine verraten, wie stark sie der Tod von "Mickey" belastet hat: Es war für sie ein emotionales Auf und Ab.

Im Gespräch mit Access Hollywood beschreibt die 31-Jährige, wie schwer die Zeit für sie war: "Es war eine emotionale Achterbahnfahrt." Ihre Mutter und ihr Vater seien ihr aber immer eine große Stütze gewesen: "Meine Mutter verlor auch ihren Bruder, als sie in meinem Alter war. Es war besonders hilfreich, sie an meiner Seite zu haben, denn sie konnte genau verstehen, wie ich mich fühlte", so Kristin im Video-Interview. Doch noch ein anderer Mensch brachte den TV-Star auf andere Gedanken: ihre Tochter Saylor. "Es gab extreme Höhen und Tiefen. Meine Tochter hat mich von dem Kummer abgelenkt. Sie hat meinem Leben etwas sehr Positives gegeben", erklärt Kristin sichtlich emotional.

Zum Gedenken an ihren Bruder postete der "The Hills"-Star an dessen Todestag ein Foto und schrieb die rührenden Worte: "Er wird nie wieder zurückkommen, der Schock darüber ist endlich vorbei. Heute und an jedem einzelnen Tag vermissen wir dich, Mikey."

Instagram / kristincavallari Kristin und ihr Bruder Michael Cavallari

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und ihre Tochter Saylor (links)

Instagram / kristincavallari Michael und Kristin Cavallari als Kinder

