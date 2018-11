Während bei einigen allmählich die Vorfreude auf das Weihnachtsfest steigt, wird diese Zeit des Jahres für Kristin Cavallari (31) immer eine düstere sein. Bereits zum dritten Mal jährt sich der Todestag ihres älteren Bruders Michael (✝30). Dieser war kurz nach Thanksgiving 2015 verschwunden und wurde erst wenige Wochen später leblos aufgefunden. Der Verlust ihres geliebten Familienmitglieds ist für die The Hills-Darstellerin immer noch schwer zu verkraften: Im Netz erinnert sich die Schauspielerin nun mit emotionalen Worten an "Mikey", wie sie ihn zu seinen Lebzeiten liebevoll genannt hatte.

Auf Instagram postete die 31-Jährige ein Schwarz-Weiß-Pic, auf dem das Geschwister-Duo freudig strahlend für die Kamera posiert – Kristin mit einem Glas Rotwein in der Hand und Michael mit einem Bier. "Ich denke an meinen Bruder. Heute ist er drei Jahre tot und ich denke, dieses Jahr ist eines der härtesten – es ist jetzt real", lauteten die bewegenden Zeilen. "Der Schock ist jetzt vorbei: Er wird nie wieder zurückkommen. Heute und an jedem einzelnen Tag vermissen wir dich, Mikey", schrieb die blonde Beauty weiter.

Auch in den vergangenen Jahren zollte Kristin ihrem Bruder via Social Media Tribut und postete Erinnerungsfotos. Doch der bittere November 2015 hatte neben aller Trauer auch einen Lichtblick für die Schauspielerin parat: Kurz vor Michaels Verschwinden war ihre Tochter Saylor (3) zur Welt gekommen.

Neilson Barnard/Getty Images Kristin Cavallari bei den Emmy Awards im September 2018

Sam Wasson/Getty Images for iHeartMedia Kristin Cavallari beim iHeartRadio Music Festival 2018

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und ihre Tochter Saylor (links)

