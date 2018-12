Er sorgt für eine Schlagzeile nach der anderen! Erst im Januar waren weniger erfreuliche News um den Rapper Kodak Black im Umlauf: Wegen einer Reihe von Anschuldigungen, darunter Diebstahl von Schusswaffen, Besitz von Marihuana, Vernachlässigung seines Kindes und Verstöße gegen seine Bewährungsauflagen, war er in Florida verhaftet worden. Fast ein Jahr später ist es um den 21-Jährigen noch immer nicht ruhiger geworden: Kodak ist am Wochenende wieder in Handschellen gelegt worden!

Wie TMZ berichtet, kam es am 1. Dezember im Playhouse Nightclub in Hollywood zu einer Schlägerei. Kurz nach Mitternacht habe die heftige Auseinandersetzung begonnen, angeblich waren auch Kodak und seine Crew verwickelt. Wer das Handgemenge ausgelöst und die Polizei alarmiert hat, ist unklar, die Konsequenzen waren für den Rap-Star zunächst fesselnd: Während die Beamten den Konflikt zu lösen versuchten, wurde Kodak mit Handschellen in Schach gehalten.

Mehr hatte der Skandal-Musiker nicht zu befürchten: Kodak wurde weder verhaftet noch angezeigt! Ob die anderen Beteiligten des Streits ebenfalls mit einem blauen Auge davongekommen sind, ist nicht bekannt.

kodakblack / Instagram Kodak Black, Knast-Rapper

Splash News Polizeifoto von Kodak Black

Instagram / kodakblack Kodak Black, Rapper

