Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft – und große Geschenke die Liebe? Rapper 6ix9ine (22) soll sich jedenfalls sehr spendabel gezeigt haben. Nur persönlich konnte er das Päckchen nicht überreichen, denn er sitzt hinter Gittern. Zum 22. Geburtstag habe er seiner Freundin Jade ein Präsent geschickt, auf dem sie die Stunden bis zu seiner Wiederkehr direkt ablesen kann: eine diamantbesetzte Rolex, extra für sie angefertigt.

Wie die Online-Ausgabe der britischen Daily Mail berichtet, hat der New Yorker Promi-Juwelier JimmyBoi die Auslieferung des 30.000 Euro teuren Kleinods in Vertretung des Rappers höchstpersönlich übernommen. Er habe ihr die Uhr direkt bei Jades Geburtstagsparty übergeben. Und die zögert nicht lange, um sich direkt bei ihrem Lover zu bedanken – auch wenn das persönlich eher schwierig ist. Auf Instagram postet sie ein Foto mit der Uhr und schreibt dazu: "Bester Geburtstag ever. Dank Dir Baby…"

Ob es bei der Rückkehr von 6ix9ine tatsächlich nur um Stunden geht, ist unwahrscheinlich. Die Anwälte des Rappers hatten laut Medienberichten bei einer Anhörung zu Beginn dieser Woche in den Hauptanklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Dadurch kann der Prozess erst im September nächsten Jahres weitergehen. Bis dahin muss der Rapper in U-Haft bleiben.

