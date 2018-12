Bei einigen Bauern ist das Kuppelexperiment vollkommen geglückt! Diese Bauer sucht Frau-Staffel hatte es wohl in sich: Nie zuvor wurde bei den Landwirten so viel Frauentausch betrieben, wie in diesem Jahr. Dennoch gibt es auch Kandidaten, die von Anfang an die genau richtige Wahl getroffen und die Liebe gefunden haben: Sowohl Stephan schwebt mit seiner Steffi auf Wolke sieben als auch Bauer Jörn aus Namibia und Oliwia gehen ab jetzt zu zweit durchs Leben!

Bei Stephan und Steffi schien es direkt Liebe auf den ersten Blick zu sein – und das soll sich offenbar auch weiterhin zu bewahrheiten. Bisher führen die beiden zwar noch eine Fernbeziehung – das soll sich aber schon bald ändern: "Schon beim Scheunenfest auf der Party wusste ich, das ist die Richtige! Sie wird zu mir ziehen, so ist der Plan", schwärmte Stephan beim Wiedersehen. Steffi soll dafür ihren Wohnsitz von Münster nach Bayern verlegen. Und auch Jörn und Oliwia haben riesige Pläne. Die zwei machten direkt Nägel mit Köpfen und verlobten sich kurzerhand. Die Blondine plane sogar, schon bald nach Namibia auszuwandern und damit ihr altes Leben für ihren Jörn aufzugeben.

Bei Rinderzüchter Christian und seiner Danielle sah auch zum Ende der gemeinsamen Dreh-Zeit alles rosarot aus. Damals planten sie sogar eine gemeinsame Zukunft. Nach einigen Monaten mussten sie allerdings einsehen, dass sie nicht füreinander geschaffen sind. "Wir haben einfach festgestellt, dass es nicht mit uns passt“, erklärt Danielle. Bei Landwirtschaftsmeister Niels und Laura Martina funkte es nicht direkt, sie wollten aber in Kontakt bleiben. Letztendlich haben sich aber auch im Nachhinein keine Gefühle entwickeln wollen. Der Blondschopf ist nach wie vor Single. Auch für Bernhard und Annett sollte es kein Liebes-Happy-End geben. Sie bleiben aber immerhin gute Freunde.

MG RTL D / Christian Stiebahl "Bauer sucht Frau"-Jörn und Oliwia

MG RTL D Laura Martina und Niels bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Christian und Danielle bei "Bauer sucht Frau"

