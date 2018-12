Die Tragödie um Daniel Küblböck (33) bewegt seine Fans wohl noch immer! Der ehemalige DSDS-Teilnehmer sprang im September von einem Kreuzfahrtschiff in den Nordatlantik. Die Suche nach dem Sänger wurde knapp zwei Tage später eingestellt. Vor diesem Vorfall entdeckte Günther Küblböck bereits Anzeichen von schizophrenem Verhalten bei seinem Sohn. Der Vater ist sich sicher, dass Daniels Hormonmedikamente der Auslöser dafür waren.

Wie Günther jetzt bei 2018! Menschen, Bilder, Emotionen erklärte, habe der Sänger Präparate für eine Geschlechtsumwandlung in Spanien erworben und dann eingenommen. Entsprechende Verpackungsreste wurden in Daniels Kabine gefunden. "Ja, ich hab mich so weit erkundigt, dass diese Hormone, wenn man die falsch einnimmt, hochgefährlich sein können. Das kann hochgiftig sein, wenn man die zu hoch dosiert einnimmt und ohne Anleitung", erklärte der Bayer.

Die psychischen Veränderungen an dem 33-Jährigen seien Günther jedoch schon aufgefallen, bevor Daniel die Schiffsreise antrat. Deshalb habe er die Reederei auch gewarnt, auf seinen Jungen zu achten. Doch leider habe man den Musiker trotzdem nicht davon abgehalten, an Bord zu gehen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Wiese/face to face Günther Küblböck bei einem TV-Interview, 2004

Philipp Mertens/face to face/ActionPress Daniel Küblböck beim RTL Spendenmarathon 2017

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Küblböck, deutscher Musiker



