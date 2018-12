Ein Geschwisterchen für Stormi? Im Februar wurden Kylie Jenner (21) und Travis Scott (26) zum ersten Mal Eltern. Die News war eine große Überraschung, denn Kylie machte aus der Schwangerschaft ein Geheimnis und zog sich nahezu komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Seitdem die kleine Stormi auf der Welt ist, zeigen sie und Travis ihr Familienglück jedoch ganz offen. Das Paar scheint an der Familienplanung Geschmack gefunden zu haben, denn jetzt heißt es angeblich: Baby Nummer zwei steht auf dem Plan!

"Ihre Beziehung ist stärker als je zuvor. Die beiden sind sehr verliebt", bestätigt ein Insider dem Life & Style Magazine. Dieser sagte auch, dass Kylie und Travis bereits über ein weiteres Kind diskutieren – und das, obwohl Stormi noch nicht einmal ein Jahr alt ist. Doch das scheint den "Keeping Up With The Kardashians"-Star und ihren Liebsten nicht zu stören, denn diese schweben auf Wolke sieben.

Steht als nächstes etwa die Hochzeit an? Oder haben die beiden sogar schon geheiratet? Nachdem der Rapper seine Liebste vor Kurzem als "Ehefrau" bezeichnet hatte, wurde bei den Fans des Paares wild darüber spekuliert.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Geschäftsfrau

MEGA Travis Scott und Kylie Jenner

Instagram / Kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner

