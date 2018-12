Ist bei Jenelle Evans (26) und David Eason nun wieder alles im Lot? Im vergangenen Oktober eskalierte ein Streit des Ehepaares dermaßen, dass die dreifache Mutter schließlich den Notruf wählte. Sie beschuldigte ihren Mann sogar der häuslichen Gewalt! Gerüchten zufolge sollen diese Differenzen aber längst vergessen sein. Auch ein kürzliches Knutsch-Pic der beiden deutete darauf hin, dass die Teen Mom-Darstellerin und ihr Partner wieder glücklich miteinander sind. Ihre Fans vermuten jetzt sogar, dass Jenelle und David ein weiteres Kind erwarten!

Grund für die Annahme ist ein Bild, dass die Beauty nun via Instagram veröffentlicht hat. Darauf sind Jenelle und ihre Mutter zu sehen, die gerade eine Yogastunde absolviert haben. Einige ihrer Follower wollen unter dem Batik-Oberteil der US-Amerikanerin eine deutliche Wölbung erkennen und in ihrer strahlenden Erscheinung den dazugehörigen Schwanger-Glow! Sofort ziehen die Nutzer ihre Schlüsse: "Ich will ja nicht spekulieren, aber bin ich die Einzige, die findet, dass sie ein bisschen schwanger aussieht?" und "Sie sieht wirklich aus, als wäre ein Baby unterwegs!", kommentierten zwei User die Aufnahme.

Sollten diese Vermutungen zutreffen, wäre das bereits Jenelles viertes leibliches Kind. Mit ihrem früheren Freund Andrew Lewis bekam sie 2009 ihren allerersten Sohn Jace (9). Fünf Jahre später folgte ihr zweiter Sohnemann Kaiser, der aus der Beziehung mit ihrem Ex Nathan Griffith hervorging. Aus ihrer Liebe zu David entstand 2017 schließlich Töchterchen Ensley – ihr Mann brachte dann auch Jenelles heutige Stiefkinder Maryssa und Kaden in die Familie.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihre Mutter

Anzeige

Getty Images David Eason und Jenelle Evans bei den MTV Video Music Awards 2017

Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihren drei Kindern Ensley, Jace und Kaiser

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de