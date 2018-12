Plagt Bauer Dirk etwa sein schlechtes Gewissen? Mithilfe von Moderatorin Inka Bause (50) machte sich der Schäfer bei der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau auf die Suche nach der Frau fürs Leben. Beim Scheunenfest hatte sich der Brillenträger für Deborah entschieden, doch schon nach den ersten gemeinsamen Tagen auf Dirks Hof schien der Landwirt seine Wahl zu bereuen und ließ die Blondine mehr oder weniger links liegen. Debbie verließ enttäuscht den Hof – beim großen "Bauer sucht Frau"-Wiedersehen sucht Dirk nun ein klärendes Gespräch mit der Powerfrau.

Im großen Finale der diesjährigen Staffel fasst sich der schüchterne Schafzüchter ein Herz und gibt im Gespräch mit Debbie offen zu: "Ist alles so ein bisschen scheiße gelaufen. Ja, mit unserer Hofwoche, dass das nicht so gefruchtet hat. Ich bin jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen." Dirk will seine Ex-Auserwählte um Verzeihung bitten – doch die hat mit der verpatzten Hofwoche schon längst abgeschlossen und versichert, keinerlei Groll gegen ihn zu hegen. Auch die Erfahrung an sich verbinde sie nicht mit "negativen Gedanken".

Ob sich Dirk nun ganz entspannt auf eine Zukunft mit Kandidatin Lena konzentrieren kann? Mit der humorvollen Brünetten wagte der Viehhalter einen zweiten Liebesanlauf – ob sie aber auch nach ihrer Hofwoche noch ein Paar sind, erfahren die "Bauer sucht Frau"-Fans heute Abend ab 20.15 Uhr auf RTL.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dirk bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

MG RTL D Dirk und Deborah beim Frühstück

Anzeige

MG RTL D Lena und Dirk bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de