Das wars mit der Suche nach der großen Liebe für Dirk! Bei Bauer sucht Frau ludt der charmante Hobby-Schäfer die fröhliche Kauffrau Deborah zu einer Woche auf seinem Hof ein. Doch was zunächst ganz rosig für den Sauerländer begann, endete in einem absoluten Desaster: Weil der 40-Jährige nicht wusste, was er für die schöne Blondine fühlte, entschied sich Deborah Hals über Kopf, den Landwirt und somit auch die Sendung zu verlassen!

Schon beim gemeinsamen Frühstück fiel der 36-Jährigen auf, dass Dirk für ihren Geschmack etwas zu zurückhaltend ist: "Er war ein bisschen stoffelig. Das hat mich schon gestört. Ich hoffe, dass wir bald ein bisschen lockerer miteinander umgehen können und ich den richtigen Dirk mal erlebe", hoffte sie nach dem wortkargen Morgenmahl noch. Doch besser wurde es nicht: Beim gemeinsamen Rasenmähen an der Koppel hatte der Schaf-Fan nur noch Augen für sein Gartengerät – und ließ seinen Hofbesuch unhöflich stehen. "Ich fand das total schade, dass der Dirk mich vergessen hat. Ich glaube, wenn man wirklich Interesse hat, dass man da jemand nicht vergisst", beklagte sich Deborah später.

Die Kauffrau fasste sich also ein Herz und sprach den Hirten direkt darauf an, ob er überhaupt Interesse an ihr habe. Und siehe da: Dirk konnte nicht wirklich in Worte fassen, was er für seine Auserwählte empfindet. "Du bist eine tolle Frau, bist intelligent, hübsch… aber Gefühl, weiß ich nicht", versuchte er zu erklären. Für Deborah nicht genug, die daraufhin beschloss, den Hof lieber zu verlassen. "Zwischen mir und Dirk ist leider keine Liebe entstanden. Es ist besser, wenn ich gehe", sagte sie, bevor sie endgültig den Abgang machte. An weiterem Kontakt sei sie außerdem nicht interessiert.

MG RTL D Dirk und Deborah beim Frühstück

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidat Dirk

MG RTL D / Stefan Gregorowius Deborah und Dirk bei "Bauer sucht Frau"

