Es ist keine leichte Zeit für Silvia Wollny (53)! Der Partner der Reality-TV-Darstellerin, Harald Elsenbast (58), liegt seit Oktober im Krankenhaus. Im Familienurlaub in der Türkei erlitt der Ersatz-Papa der Wollny-Familie einen Herzinfarkt und musste per Krankentransport nach Deutschland gebracht werden. Nachdem sich sein Zustand zunächst verbessert hatte, kam vor ein paar Tagen die erschütternde Nachricht: Harald liegt wieder auf der Intensivstation. TV-Gesicht Umut Kekilli (34), der seit der gemeinsamen Zeit bei Promi Big Brother einen guten Draht zu Silvia pflegt, sprach nun über Haralds aktuellen Gesundheitszustand.

Im Interview mit Promiflash erzählte Umut, dass Silivia ihn sofort von der Türkei aus kontaktiert hatte, nachdem sie vom schockierenden Zustand ihres Partners erfahren hatte. Daraufhin habe er den beiden direkt seine Hilfe angeboten – schließlich besitze er viele Kontakte in die Türkei. Als seine "Promi Big Brother"-Kollegin ihm von Haralds Krankenhaus-Aufenthalt berichtet habe, habe sie gemeint: "Sieht nicht gut aus." Dass es Harald gerade so schlecht geht, bedauere er sehr, sagte Umut weiter. Er finde es traurig, dass Silvia nach ihrem "Promi Big Brother"-Gewinn mit ihrem Partner nun keine schöne Zeit verbringen könne.

Der ehemalige Profi-Fußballer und Ex-Freund von Natasche Ochsenknecht beteuerte daher: Er möchte in dieser schweren Zeit, so gut es geht, für Silvia da sein. Einen Besuch bei ihr habe er schon geplant: "Das tut ihr auch gut", sagte er. Silvia sei sogar vom Krankenhaus aus zu seiner Restaurant-Eröffnung gekommen und hätte ihn unterstützt. "Es gehört sich so, dass ich jetzt auch unbedingt dahin fahre und sie auch unterstütze", sagte der einstige Profi-Sportler.

P.Hoffmann/WENN.com Umut Kekilli beim "Promi Big Brother"-Finale

Patrick Hoffmann / WENN.com Silvia Wollny und Harald Elsenbast beim Echo 2015 in Berlin

Instagram / wollnysilvia Harald Elsenbast mit Silvia Wollny

