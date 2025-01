Krankenhaus: Die Wollnys sorgen sich um Harald Elsenbast

Ist Silvia Wollnys (59) Partner Harald (64) ernsthaft krank? In einem ersten Ausschnitt einer neuen Folge der Realityshow Die Wollnys ereignet sich ein besorgniserregendes Drama um Harald, Stieftochter Estefania (22) und Schwiegersohn Ali. Eigentlich wollten die drei nur über die Grenze von der Türkei nach Griechenland. Doch nach etwa fünf Stunden Autofahrt kam es zu einem Notfall, bei dem Estefania und Ali plötzlich den Notarzt rufen mussten. "Normalerweise wären wir jetzt an der Grenze, aber wir sitzen im Krankenhaus, da Harald... kurz nach dem Fahrerwechsel einen Auslöser seines Defibrillators hatte", erzählt die Wollny-Tochter. Die Drei seien direkt an die Tankstelle unmittelbar auf ihrer Höhe gefahren, von wo sie den Krankenwagen verständigt hätten.

Rund viereinhalb Stunden verbrachten sie im Krankenhaus, ohne wirklich zu wissen, wie es um Harald steht. Während er sich ausruhte, saßen Estefania und Ali angespannt bei ihm und warteten auf die Testergebnisse. "Also, es ist tatsächlich alles noch schlimmer gekommen, als es hätte kommen können", meint die 22-Jährige sichtlich angespannt in die Kamera. Der Herzschrittmacher war dem 64-Jährigen 2018 eingesetzt worden, nachdem er schon einmal einen Herzinfarkt erlitten hatte. Nun scheint die TV-Großfamilie zu befürchten, dass sich die ganze Geschichte wiederholen könnte. Wie kritisch es tatsächlich um Harald steht, erfahren die Fans aber erst heute Abend, wenn die neuen Folgen "Die Wollnys" auf RTLZWEI ausgestrahlt werden.

Rund zehn Jahre ist Harald der Mann an Silvias Seite. Nach der Trennung von ihrem Ex Dieter (65) schien Harald der richtige Partner für die TV-Bekanntheit zu sein. 2018 stellte der gelernte Forstwirt seiner Liebsten die Frage aller Fragen, doch die große Hochzeit blieb bisher aus. Immer mal wieder gab es sogar Gerüchte, dass die beiden sich getrennt haben. So beispielsweise 2023, als Silvia bei Instagram einen nachdenklichen Post schrieb: "Ja, ihr Lieben, das heißt ganz einfach Freiheit, wenn man sich von den Menschen trennt, die einem wirklich nicht mehr gut gesonnen waren und die einem immer nur schlecht getan haben." Bisher schafften sie und Harald es aber offenbar immer wieder, gemeinsame Hürden zu überwinden.

Action Press / Zengel, Dirk Estefania Wollny beim Fernsehgarten im Juli 2022

RTLZWEI Silvia Wollny und Harald Elsenbast, Reality-TV-Darsteller

