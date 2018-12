Amanda Bynes (32) ist wieder da! Nach einigen turbulenten Jahren hat sich der ehemalige Kinderstar im vergangenen Monat mit einem großen Interview zurückgemeldet. Darin sprach er ganz offen über seine Drogensucht, seine öffentlichen Ausraster und allerhand psychische Probleme. Inzwischen geht es Amanda wieder gut, doch die vergangenen Jahre waren für sie oft schwierig. Ein Rückblick zeigt, was die Schauspielerin alles durchmachen musste.

Ganz unschuldig begann Amanda ihre Karriere mit zehn Jahren in der Nickelodeon-Show "All That". Es folgte ihre eigene Sendung die "Amanda Show" und verschiedene Filmrollen. Ihre vorerst letzte Rolle spielte sie in "Einfach zu haben" mit Emma Stone (30) – dann kam der Zusammenbruch – auf Twitter verkündete Amanda das Ende ihrer Schauspielkarriere. 2012 wurde sie verhaftet, weil sie mehrmals unter Drogen- und Alkoholeinfluss Auto gefahren war und Unfälle verursacht hatte. Eine weitere Verhaftung nach einem Ausraster in ihrer Wohnung folgte. Ein Jahr darauf wurde Amanda schließlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Ihre Eltern wurden als Vormund bestimmt. Danach wurde es lange Zeit still um Amanda.

Im vergangenen Jahr gab die heute 32-Jährige ihr erstes TV-Interview seit dieser Zeit: Sie sei seit drei Jahren trocken, erzählte sie stolz Seitdem ist es mit Amanda weiter bergauf gegangen. Derzeit absolviert sie ein Design-Studium in Los Angeles – nach wie vor drogenfrei.

Neilson Barnard/Getty Images Amanda Bynes in New York

WENN.com Amanda Bynes unterwegs in Los Angeles

Everett Collection/ActionPress Amanda Bynes und Channing Tatum in"She’s the Man"

