Vor einigen Tagen ließ die ehemalige Love Island-Kandidatin Chethrin Schulze (26) die absolute Liebes-Bombe platzen – sie ist wieder glücklich vergeben. Zwar präsentierte die Beauty ihren Liebsten noch nicht komplett der Öffentlichkeit, teilte aber schon den einen oder anderen Pärchen-Schnappschuss mit ihren Fans. Jetzt gibt es endlich neue Details zum bisher unbekannten Lover der Blondine: Ihre ehemaligen "Love Island"-Kollegen Stephanie Schmitz (24) und Julian Evangelos (26) plaudern erste Infos über Chethrins Liebsten aus!

Sie hat ihren passenden Deckel gefunden: Stephie erzählte jetzt im Promiflash-Interview am Rande der SpreadCon by Spreadvertise, wie der Boyfriend der 26-Jährigen so ist. "Sie meinte, dass er ein sehr gesprächiger, sehr lustiger Mann ist. Bodenständig, jetzt nicht so ein Abgehobener, mit dem Kopf nach oben – so was mag die Chethrin auch nicht”, plauderte die Influencerin drauf los.

Kennengelernt hat die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin den unbekannten Neuen aber noch nicht. Dennoch merkte Stephie schnell, dass es bei den beiden sofort passt. "Sie braucht jemanden, mit dem sie lachen kann, scherzen kann, mit dem sie Pferde stehlen kann und so soll er auf jeden Fall sein", berichtete die 24-Jährige weiter.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr neuer Freund auf dem Weihnachtsmarkt in Bochum

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz, TV-Star

