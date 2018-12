Katharine McPhee (34) nimmt sich selbst nicht zu ernst. Wo andere Stars vermutlich schlimm beleidigt wären, wenn man sie nicht erkennt, nimmt die American Idol-Finalistin auch gröbere Verwechslungen mit Humor und beweist, dass sie mühelos über sich selber lachen kann. So hat sie nun ein witziges Throwback-Video auf Instagram geteilt, in dem ein Reporter sie mit der One Tree Hill-Schauspielerin Sophia Bush (36) verwechselt.

In dem Clip ruft der Reporter Katharine auf dem roten Teppich für ein Interview zu sich. "Du bist in 'One Tree Hill'", beginnt er das Gespräch. Erst als Katharine ihn verwirrt anschaut und fragt: "Bin ich?", wird dem Journalisten sein Fehler klar. Zu dem Verwechslungsvideo schreibt Katharine: "Wenn es mal eine Sophia Bush-Biografie geben sollte, dann wisst ihr ja, wen ihr anrufen müsst." Auch Sophia beweist in einem Kommentar unter dem Post Humor: "Ich kann nicht aufhören zu lachen. Aber es ist ziemlich unfair, dass das nie andersrum läuft. Mich hat noch nie jemand singen gehört und gesagt: 'Oh du klingst genau wie Katharine McPhee.'"

Katharine lässt es sich nicht nehmen, auf Sophias Kommentar auch zu antworten: "Na dann, wenn es mal ein 'One Tree Hill'- Musical gibt, spart euch das Casting und ruft meinen Agenten an", schreibt sie gefolgt von einem lachenden Emoji.

Splash News Sophia Bush im September 2018

Instagram / katharinemcphee Katharine McPhee, Schauspielerin

Neilson Barnard/Getty Images Sophia Bush bei einer Emmy-Party 2017

