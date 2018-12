Aufgeben war für ihn nie eine Option: Alex Pujols, glühender Fan von Rapper Travis Scott (26), hat einen großen Schritt zurück ins Leben gemacht. Nachdem Travis den todkranken Teenager überraschend backstage bei seinem Konzert in Houston empfing – und ihm so einen Lebenstraum erfüllte – ist Alex nun in einem Krankenhaus in Pennsylvania operiert worden. Der aggressive Hirntumor konnte dabei erfolgreich entfernt werden.

"Es bedeutete die Welt für ihn, Travis zu treffen, bevor er sich der Operation unterzog", berichtete Alex' Mutter dem US-Entertainmentportal TMZ, um dann die gute Nachricht von der erfolgreichen OP zu teilen. "Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass er wieder ganz gesund wird." Die Ärzte hätten so viel von dem Hirntumor entfernt, wie überhaupt möglich gewesen sei. Alex habe es bequem und er ruhe sich nun aus.

Von der Einladung ihres Sohnes zur "Astroworld"-Tour im November waren sogar die Eltern von Alex überrascht worden. Travis und sein Team hatten alles geheim gehalten, um Alex etwas ganz Besonderes zu bieten. TMZ zufolge hatte Star-Produzent Swizz Beatz (40) persönlich alle Vorbereitungen getroffen, um das Treffen zwischen dem Fan und seinem Idol zu arrangieren.

