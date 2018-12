Dieses Lächeln ist Balsam für die Seele! Am 17. November verloren die Büchners ihr Familienoberhaupt Jens (✝49). Der Kultauswanderer war in seiner Wahlheimat Mallorca nach kurzem, aber schwerem Kampf an Lungenkrebs verstorben. Der Goodbye Deutschland-Liebling hinterließ seine Ehefrau Daniela (40) und insgesamt acht Kinder. Diego Armani und Jenna Soraya sind die Jüngsten in der Familie und vermissen ihren Vater unendlich. Trotzdem hat der zweijährige Diego seine Fröhlichkeit nicht verloren!

Markus Simons, der Patenonkel von Danielas und Jens' Zwillingssohn, teilte auf seinem Instagram-Profil nun einen aktuellen Schnappschuss des kleinen Jungen. Auf dem Foto sitzt der niedliche Blondschopf breit grinsend auf einer niedrigen Mauer. Was den kleinen Mann so zum Strahlen gebracht hat, ist nicht bekannt. Doch sein glückliches Lachen dürfte vielen ein großer Trost in dieser traurigen Zeit sein!

Im ersten Fernsehbeitrag nach Jens' Tod hatte Daniela in einer bewegenden Audioaufnahme erklärt, wie es Diego und Jenna nach dem Verlust geht: "Sie spüren, was hier los ist. Sie schlafen unruhig und rufen nach Papa." Doch um ihnen den Verlust ihres geliebten Vaters leichter zu machen, habe die 40-Jährige ihre Kinder damit getröstet, dass ihr Papi ab sofort die Sonne sei und jeden Morgen mit ihnen aufwache.

