Sie merken, dass er fehlt! Am 17. November trat Jens Büchner (✝49) seine allerletzte Reise an, der Kultauswanderer war im Alter von nur 49 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Der Tausendsassa hinterlässt neben seiner geliebten Ehefrau Daniela (40) insgesamt acht eigene und Stiefkinder. Jenna Soraya und Diego Armani sind die Nesthäckchen der Patchwork-Familie. Sie sind erst zwei Jahre alt, wie gehen die Zwillinge mit dem Verlust um?

In einem Prominent-Spezial meldete sich Daniela zu Wort. In einer bewegenden Audio-Aufnahme erklärte die 40-Jährige, dass sie für ihre Jüngsten versuche, das Leben ganz normal weiterzuführen: "Aber sie spüren, was hier los ist. Sie schlafen unruhig und rufen nach Papa. Ich habe ihnen gesagt: 'Papa ist jetzt die Sonne und sie werden morgens wach und sagen guten Morgen, Papa."

In der Sonderausgabe berichtete auch Peggy Jerofke, eine gute Freundin der Büchners und Patentante von Diego, wie sie seinen Kindern von ihm mal erzählen möchte: "Wenn die Kleinen mich fragen, wie der Papa war, würde ich ihn als erstes als liebevollen und gutmütigen Menschen beschreiben. Er hatte für mich ein sehr großes Herz."

Getty Images Daniela und Jens Büchner, "Goodbye Deutschland"-Stars

Instagram / buechnerjens Diego Armani, Daniela und Jenna Soraya Büchner

Instagram / peggyjerofke Jens Büchner, Peggy Jerofke, Steffen Jerkel und Daniela Büchner, bekannt aus "Goodbye Deutschland"

