Schluss, aus, vorbei: Victoria's Secret-Engel Adriana Lima (37) wird nicht mehr für das Dessous-Label über den Laufsteg schweben. Die schöne Brasilianerin hatte schon vor Wochen ihr Aus verkündet – inzwischen verabschiedete sie sich mit einem letzten Walk von Co-Stars, Freunden und Zuschauern. Unter anderem von Gigi Hadid (23), die ihre Modelkollegin offenbar schmerzlich vermissen wird. Ihre emotionalen Worte richtet die 23-Jährige aber an eine andere Person.

"Dieses Bild packt mich total! Ich glaube, wir sehen gerade Adriana Limas letzten VS-Walk", kommentiert Gigi ein Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram, das sie backstage in enger Umarmung mit Candice Swanepoel (30) zeigt. Und dann macht sie der Blondine in ihren Armen eine dicke Liebeserklärung. Kein Wunder: Candice war immer ihre Favoritin! Das verriet sie ihr auch bei ihrer allerersten Begegnung, als sie selbst noch "ein neues Gesicht in New York City" war. "Was ich ihr jedoch nie erzählt habe, ist, wie glücklich ich immer war, dass jemand, zu dem ich schon so lange aufsah, sich als genau die Person entpuppt hat, die ich mir erhofft hatte", schwärmte die Beauty.

Für sie sei Candice ein Vorbild für die gesamte Modelbranche. "Sie hat bewiesen, dass wahre Schönheit und Selbstvertrauen sich in Offenheit und Liebenswürdigkeit zeigt. Für immer dein größter Fan, C!", schließt sie ihren Post ab. Seid ihr der gleichen Meinung wie Gigi? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Candice Swanepoel in New York City

Getty Images Gigi Hadid bei der Versace Pre-Fall Show

Getty Images Candice Swanepoel bei einer Victoria's Secret Show in New York City

