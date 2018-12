Wird er etwa das nächste große Teenie-Idol? Der australische Sänger Ruel van Dijk (16) begeistert gerade die Netzgemeinde und selbst Musikerlegende Elton John (71) ist ein begeisterter Fan von dem jungen Mann aus Übersee. Längst wird dieser mit anderen Weltstars verglichen, immer wieder fällt dabei der Name Justin Bieber (24). Doch kann Ruel tatsächlich dem einstigen Teeniestar das Wasser reichen? Zumindest hat das junge Musiktalent bereits zahlreiche Fans, die von seiner sanften Stimme und den soften Beats begeistert sind.

Die ersten Lorbeeren konnte Ruel bereits ernten: Vor Kurzem wurde er bei den „ARIA Music Awards“ in Sydney als „Best Breakthrough Artist“ ausgezeichnet. Dass er musikalisch einiges vorzuweisen hat, bescheinigte ihm im vergangenen Jahr kein Geringerer als Musiklegende Sir Elton John. Dieser sang im September 2017 in der britischen „Beats 1 Radio“-Show Ruels Song mit dem Titel: „Don't Tell Me“ und sagte laut Bild: „Das ist ein ziemlich unglaublicher Song. Es ist erstaunlich, wie man in dem Alter so etwas Gutes schreiben kann. Ich gebe auf!“ Entdeckt wurde der heute 16-Jährige von dem australischen Grammy-Produzenten M-Phazes (35), der mit Mega-Stars wie Eminem (46) oder Madonna (60) zusammenarbeitete.

Den Vergleich mit Superstar Justin nimmt Ruel gelassen: "Ich habe viel Respekt vor Justin Bieber. Justin ist absoluter Popsänger, aber ich bediene gerne mehrere Sparten!" Vielleicht wird Justin, der erst kürzlich das Model Hailey Baldwin (22) heiratete, ja tatsächlich seine Karriere bald auf Eis legen und Ruel in seine Fußstapfen treten lassen. Biebs Fans jedenfalls sind besorgt, da ihr Idol momentan offenbar lieber mit seiner frisch Angetrauten turtelt als sich um seine Musikkarriere zu kümmern.

ANGELA WEISS / Staff / Getty Images Sänger Elton John bei einer Veranstaltung der Elton John AIDS Foundation in New York City 2016

Instagram / oneruel Musiker Ruel van Dijk in Amsterdam

Getty Images Justin Bieber bei der Premiere von "Midnight Sun"

