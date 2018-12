So sieht ein glückliches, frisch verheiratetes Ehepaar aus: Am vergangenen Wochenende haben sich Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) das Jawort gegeben. In einem regelrechten Hochzeitsmarathon zelebrierten die beiden ihre Liebe zusammen mit der ganzen Familie und den Freunden. Nur ein paar Tage nach dem Großspektakel präsentieren sich die Turteltaube bei einem Event: Nick und Priyanka strahlen bis über beide Ohren!

Nach der großen Trauung geht es nicht in die wohl verdienten Flitterwochen – nein, das Paar ließ sich am Mittwochabend bei einer App-Präsentation in Indien blicken und wirkte verliebter denn je. Die 36-Jährige überzeugte in einem nudefarbenen Kleid mit vergoldetem Taillengürtel. Nick glänzte an der Seite seiner Frau in einem schlichten, grauen Anzug.

Kurz nach der Hochzeit meldet sich das verliebte Paar zu Wort und resümierte ihre Freudenfeier. "Eines der schönsten Dinge unserer Beziehung ist das Verschmelzen unserer Familien, die den Glauben und die Kultur der jeweils anderen lieben und respektieren", schrieben die Eheleute jeweils auf ihren Instagram-Accounts.

SplashNews.com Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

Varinder Chawla / MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas bei einem Event in Indien, Dezember 2018

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der New York Fashion Week

