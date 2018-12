Seine Amtszeit hat jetzt offiziell ein Ende! Daniel Völz (33) hatte in diesem Jahr nach der großen Liebe im Fernsehen gesucht. 2019 wird Andrej Mangold (31) in seine Fußstapfen als Bachelor treten, doch bisher hat der ehemalige Basketballprofi bei vielen prominenten Fans der Kuppelshow noch einen schweren Stand. Aber was hält Daniel von seinem Nachfolger Andrej und hat er Tipps für den 31-Jährigen?

Im OK-Interview erklärte der 33-Jährige, dass es schwierig sei, Andrej zu bewerten, ohne ihn vorher näher zu kennen. Trotzdem erlaubte sich Daniel ein erstes Urteil: "Vom Optischen finde ich es sehr erfrischend einen etwas 'anderen' Typen in der Rolle zu sehen, aber das ist natürlich auch Geschmacksache." Er hatte noch einige Ratschläge für den Hannoveraner: Der neue Rosenverteiler dürfe nicht vergessen, Spaß zu haben. Außerdem solle er sich nicht unter Druck setzen oder sich von falschen Kandidatinnen täuschen lassen.

Am 2. Januar startet die neue Staffel bei RTL. In den neuen Folgen wird der TV-Junggeselle vor der romantischen Kulisse in Mexiko auf Frauenjagd gehen. Ob Andrej mehr Glück hat als Daniel? Er und seine Auserwählte Kristina Yantsen gaben nur wenige Wochen nach der Ausstrahlung des Finales ihre Trennung bekannt.

MG RTL D / Arya Shirazi "Der Bachelor" Andrej Mangold

wcrART/face to face/ActionPress Daniel Völz beim RTL-Spendenmarathon im November 2018

WENN Kristina Yantsen und Daniel Völz, Ex-Bachelor-Paar

