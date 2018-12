Was für ein Hochzeitsmarathon! Letztes Wochenende war es tatsächlich schon so weit: Nach einer überschaubaren Zeit als Verlobte, gaben sich Schauspielerin Priyanka Chopra (36) und Musiker Nick Jonas (26) bereits das Jawort – und zwar gleich doppelt. Zwei Hochzeiten, eine christliche und eine nach hinduistischer Tradition, waren aber noch nicht alles. Nach den Trauungen gaben die frischgebackenen Eheleute auch noch einen prachtvollen Empfang – bei dem es ganz schön viel zu gucken gab!

Die Feier am 4. Dezember im Taj Palace in Delhi rundete die Festivitäten des Brautpaares ab. Auch dieses Mal handelte es sich um ein Event im traditionellen Stil. Während die Braut in einem beigen Tüllgewand mit Strassapplikationen und Steinchen-Bustier wortwörtlich glänzte, konnte sich auch ihr frischgebackener Gatte Nick sehen lassen: Der Bräutigam trug einen dunklen Anzug, wobei der samtige Blazer einen echten Blickfang darstellte. Die Gäste der Turteltauben waren bei diesem Anlass ebenfalls in prächtige Gewänder gekleidet. Vor allem Joe Jonas (29)' Verlobte Sophie Turner (22) fiel mit ihrer eleganten Robe in Kupfertönen auf.

Gegenüber People konnte Priyanka ihre Freude über die multikulturellen und mehrtägigen Feierlichkeiten kaum verbergen: "Es hat mir das Herz erwärmt. Es war etwas ganz Besonderes, mit unseren Familien und Freunden zwei Hochzeiten in Indien feiern zu können", strotzte Mrs. Jonas nur so vor Glücksgefühlen.

VB/MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

VB/MEGA Sophie Turner und Joe Jonas bei Nicks Jonas und Priyanka Chopras Hochzeitsempfang

VB/MEGA Priyankas und Nicks Familien während ihres Hochzeitsempfangs

