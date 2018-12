Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) wissen, wie man feiert! Kurz nach ihrer Blitzverlobung im vergangenen Juli, gaben der Sänger und die Schauspielerin sich nun das Jawort – und zwar gleich zweimal! Am 1. Dezember ließen die Turteltauben sich christlich trauen und einen Tag später nach hinduistischer Tradition. Doch danach brach der Party-Marathon noch nicht ab: Am 4. Dezember wurde ein weiterer Hochzeitsempfang im Taj Palace in Delhi abgehalten. Diesem Anlass wohnte Nicks Schwägerin Sophie Turner (22) nun in einem wunderschönen traditionellen Gewand bei!

Der Sari, in den die Game of Thrones-Darstellerin sich dieses Mal hüllte, erinnerte ein bisschen an den dunkelgrünen Zwirn, den sie bereits zu der Mehendi Vorfeier am vergangenen Samstag trug. Sophie erschien in einer eleganten kupferfarbenen Kombination aus einem seidenen Bustier sowie einem bodenlangen weiten Rock, die sich perfekt mit ihrer Haarfarbe ergänzten! Abgerundet wurde ihr Outfit durch einen durchsichtigen glitzernden Umhang und den traditionellen ausgefallenen Kopfschmuck, der ihre Stirn zierte.

Ihr Begleiter und Verlobter Joe Jonas (29) hingegen kleidete sich in einen schlichten dunkelblauen Anzug. Auch bei Sophie und ihrem Auserwählten sollen bald die Hochzeitsglocken läuten – die Planung laufe schon auf Hochtouren. Die beiden verlobten sich noch vor Nick und Priyanka.

Splash News Sophie Turner und Priyanka Chopra bei der Mehendi-Feier

MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas mit ihren Familien beim Hochzeitsempfang

Varinder chawla / MEGA Sophie Turner und ihr Verlobter Joe Jonas

