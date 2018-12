Male-Model David Gandy (38) freut sich über seine neue Papa-Rolle! Der Brite machte vor ein paar Jahren vor allem durch seine turbulente Beziehung zu der Sängerin Mollie King (31) Schlagzeilen. Seit der Trennung im Jahr 2016 ging es im Privatleben des Beaus eher ruhig zu. Jetzt überraschte David seine Follower allerdings mit einer besonders schönen Nachricht: Er ist zum ersten Mal Vater geworden!

Auf Instagram teilte der 38-Jährige ein niedliches Foto. Darauf trägt er sein neugeborenes Töchterchen in einer Trage vor sich her. Von dem kleinen Wonneproppen ist bloß ein Mützchen zu sehen. Dazu schrieb er: "Unser wunderbares Baby Matilda wurde in der letzten Woche geboren. Sowohl Mutter als auch Baby geht es unglaublich gut." Nur eine Kleinigkeit kann Davids Glück jetzt noch trüben: "Das einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass ich als Mann in meinem Haus jetzt total in der Unterzahl bin", scherzte er.

Über die Mutter der Kleinen äußerte sich David in der Öffentlichkeit bislang kaum. Laut der Zeitung Daily Mail soll er aber bereits seit zwei Jahren in einer festen Beziehung sein. Angeblich heißt seine Angebetete Stephanie und arbeitet in einer Londoner Anwaltskanzlei.

Instagram / davidgandy_official David Gandy mit seiner Tochter Matilda

Getty Images David Gandy bei der Battersea Dogs & Cats Home Collars & Coats Gala

Getty Images David Gandy bei der Fashion Week in London

