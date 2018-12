Die Mutter von Beatrice Egli (30) ist traurig über die Gerüchte rund um ihre Scheidung! Mama Ida ließ sich in diesem März von Beatrices Vater Bruno scheiden. Doch dann gab es Berichte, das Paar würde bereits seit zehn Jahren getrennte Wege gehen und hätte im Namen vom Erfolg ihrer Tochter eine heile Welt vorgegaukelt. Jetzt wehrt sich Mama Egli und stellt klar, wie enttäuscht sie ist!

Zu den Spekulationen rund um ihr Liebes-Aus äußerte sich Ida Egli im Interview mit der Online-Ausgabe der Schweizer Blick. "Ich kenne die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass mein Ex-Mann Bruno bis vor einem Drei­vier­tel­jahr noch bei uns daheim in Pfäffikon gewohnt hat", erzählt sie mit Tränen in den Augen. Dort hatten sie sich nicht nur ihr Zuhause geteilt, sondern auch das Bett, stellt die 54-Jährige klar. "Ich bin maßlos enttäuscht", sagt sie in Bezug auf die Gerüchte über eine angebliche Trennung vor zehn Jahren, die von anderen Medien veröffentlicht wurden.

Trotz der Scheidung hält die Familie aber zueinander. "Bei uns steht jeder hinter jedem", sagt Ida. Über die Gründe der Trennung fällt nur ein Satz: "Über die Jahre lebt man sich als Paar halt auseinander." Eine Familie aber würden die Eglis dennoch bleiben – mitsamt Beatrice und ihren drei Brüdern.

Lumma/face to face/ActionPress Ida Egli, Mutter von Sängerin Beatrice Egli

Becher/WENN.com Beatrice Egli bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, Schlagersängerin

