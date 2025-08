Christian Wolf findet: Reality-TV-Fans fehlt es an Logik

Christian Wolf (30) hat in einer neuen Instagram-Story seine Meinung über Reality-TV-Fans geteilt – und die fällt nicht gerade schmeichelhaft aus. "Mir ist aufgefallen, dass die unlogischsten Kommentare von Menschen kommen, die privat ihr ganzes Leben Trash-TV-Sendungen widmen", analysierte der Unternehmer. Seiner Ansicht nach gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem regelmäßig konsumierten Content und der eigenen Denkweise. Christian erinnert an den Spruch: "Du bist der Durchschnitt deiner fünf besten Freunde" und meint: "Heute ist es eher: Du bist der Durchschnitt des Contents, den du dir anschaust."

In seinem Statement erklärt Christian weiter, dass er sich bewusst für einen anderen Umgang mit Medien entschieden hat. "Ich schaue fast nur educational Content, um mich weiterzubilden", betonte er. Der zweifache Vater erinnerte daran, wie wertvoll Wissen in der Vergangenheit war und fügte hinzu: "Wissen ist Macht, früher haben Menschen für Wissen getötet." An Trash-TV-Fans richtete er deutliche Worte: "Ihr verschwendet eure Lebenszeit damit." Mit diesen Aussagen zielt Christian offensichtlich darauf ab, zum Nachdenken über Freizeitgestaltung und persönliche Entwicklung anzuregen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Christian im Rahmen einer Fragerunde auf Social Media über das Thema Intelligenz gesprochen – denn der Influencer ist laut eigener Aussage hochbegabt. Auf die Frage eines Followers, wie sich das im Alltag zeige, erklärte der Fitnessliebhaber: "Bei mir war es als Kind so, dass ich in allem sehr gut war, das mich eben auch interessiert hat." Der 30-Jährige betonte außerdem, dass er besonders davon profitiere, sich heute beruflich mit Dingen zu beschäftigen, die ihn wirklich faszinieren.

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Influencer

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer

Instagram / christianwolf Romina Palm, Hazel und Christian Wolf, Juni 2025