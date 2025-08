Kelly Osbourne teilt rührenden Vater-Tochter-Moment

Kelly Osbourne (40) hat wenige Tage nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne (†76) einen besonderen Vater-Tochter-Moment mit ihren Fans geteilt. Die Sängerin postete in ihrer Instagram-Story einen Clip aus der Reality-Serie "Ozzy & Jack's World Detour", in dem sie und ihr Vater einen unvergesslichen Moment miteinander erlebten. Im Video sitzt Ozzy mit Kelly in einem Wohnmobil, als sie gemeinsam den Song "Paradise" von George Ezra (32) anstimmen, singen und tanzen. Am Ende sagt Kelly zu ihrem Vater: "Ich liebe dich", worauf dieser antwortet: "Ich liebe dich mehr."

Der legendäre Rockstar starb am 22. Juli im Kreise seiner Familie. Kelly, die eine innige Verbindung zu ihrem Vater pflegte, hatte kurz nach seinem Tod bereits mit einem Songtext aus der Duett-Version des Black Sabbath Songs "Changes" aus dem Jahr 2003 an ihn erinnert. "Ich habe den besten Freund verloren, den ich je hatte", schrieb sie dort. Nun postete sie den kurzen Videoclip mit der Überschrift: "Einer der besten Ozzy-Momente überhaupt."

Die Beziehung zwischen Kelly und ihrem Vater war geprägt von gemeinsamen Projekten. Über die Jahre betonte Kelly immer wieder öffentlich, wie wichtig ihr Ozzy war. "Er ist nicht nur mein Vater, sondern mein Held", sagte sie einmal. Das enge Vater-Tochter-Verhältnis war nicht zuletzt auch ein zentrales Thema in der weltweit bekannten Reality-TV-Serie The Osbournes, die das Familienleben der Musikerfamilie dokumentierte.

Getty Images Kelly und Ozzy Osbourne

Instagram / sharonosbourne Ozzy und Sharon Osbourne mit ihren Kindern Kelly, Jack und Aimee

Emma McIntyre/Getty Images Kelly, Ozzy und Sharon Osbourne, 2019