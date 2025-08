95 Jahre: So hält sich Hollywoodstar Clint Eastwood fit

Clint Eastwood (95) hat am 31. Mai seinen 95. Geburtstag gefeiert. Trotz seines hohen Alters strahlt er erstaunliche Vitalität aus, was auf seinen disziplinierten Lebensstil zurückzuführen ist. Meditation, eine bewusste Ernährung und maßvolle Bewegung sind die drei Säulen seiner Fitnessroutine. Dabei hält er sich an eine "lean and green"-Diät mit viel Gemüse und mageren Proteinen, meditiert täglich zweimal und setzt auf sanfte, aber effektive körperliche Aktivitäten. Clint bleibt mit diesen Gewohnheiten fit und beweist, dass ein einfaches Rezept für Gesundheit nachhaltig wirken kann.

Der Schauspieler, der bereits in jungen Jahren durch den Verlust seines Vaters für ein Leben voller gesunder Entscheidungen sensibilisiert wurde, ist ein überzeugter Befürworter von Transzendentaler Meditation. Diese Technik, die er seit den 1970er Jahren praktiziert, soll Stress abbauen und Konzentration fördern. Shawn Levy (57), ein Biograf des Hollywoodstars, beschreibt Clint als jemanden, der in seinen Momenten der Ruhe auf eine beeindruckende mentale Ausgeglichenheit setzt. Auch seine ernährungsbewusste Philosophie, bei der er einen 90/10-Ansatz verfolgt, zeugt von seiner Zielstrebigkeit: Während er 90 Prozent seiner Zeit auf gesunde Mahlzeiten wie Gemüse und Lachs setzt, gönnt er sich gelegentlich auch kleine Ausnahmen.

Neben seinem persönlichen Engagement für ein gesundes Leben ist Clint auch weiterhin beruflich aktiv und in der Filmindustrie hochgeschätzt. Erst kürzlich wurde sein Gerichts-Thriller "Juror #2" veröffentlicht, ein weiteres Beispiel seines breitgefächerten filmischen Könnens. Seit vielen Jahrzehnten begeistert Clint mit seinen hintergründigen Rollen und Regiearbeiten sowohl das breite Publikum als auch Kritiker. Die Kombination aus beruflicher Leidenschaft und seinem intensiven Fokus auf Gesundheit scheint das Geheimnis seines bemerkenswerten Lebens zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Clint Eastwood, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Clint Eastwood, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Clint Eastwood im Januar 2020