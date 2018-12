Sie ist endlich fündig geworden! Bei Sylvies Dessous Models suchte Moderatorin Sylvie Meis (40) nach dem perfekten Model für die neue Kampagne ihres Unterwäsche-Labels. Im großen Finale ihrer Casting-Show konnte sich letztendlich Tahnee gegen über hundert Bewerberinnen durchsetzen. Ein einzigartiger Moment für die Düsseldorferin, die nach der Entscheidung wahre Freudentränen vergoss. Genauso happy ist auch Sylvie mit der Wahl ihres neuen Werbegesichts: In ihren Augen bringt Tahnee das komplette Paket mit!

Gegenüber RTL schwärmte die 40-Jährige von ihrer neuen Muse: "Das ist, als ob ich meine brünette Zwillingsschwester gefunden hätte und ja, sie hat all das, was ich gesucht habe." Ein wahrer Ritterschlag für das Nachwuchsmodel – denn die Anforderungen der Jurorin waren von Anfang an hoch: "Ich habe die neue Sylvie gesucht und das war ein kompliziertes Paket und am Ende war es wirklich ganz, ganz klar Tahnee." Neben ihren optischen Reizen gefällt Sylvie aber auch die professionelle Einstellung ihrer neuen Mitarbeiterin. "Sie liefert ab – bei jedem Foto und auch bei jedem Videodreh. Das ist eine Qualität, die findet man nicht so schnell", äußerte sich die Niederländerin begeistert.

Siegerin Tahnee ist ebenfalls voll des Lobes für ihre zukünftige Chefin: "Sylvie ist für mich eine absolute Wow-Frau. Sie ist eine Powerfrau, sie ist wunderschön – nicht nur als Model und Moderatorin, sondern auch als Mensch." Umso mehr freut sich die 25-Jährige nun darauf, mit ihrem Idol zusammenzuarbeiten.

Instagram / tahneechristin Tahnee, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

Anzeige

Instagram / tahneechristin Tahnee, Dessous-Model

Anzeige

MG RTL D / Stephan Pick Sylvie Meis bei "Sylvies Dessous Models"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de