So fröhlich hat Jens Büchners (✝49) Töchterchen wohl schon lange nicht mehr gestrahlt! Am 17. November ist der Goodbye Deutschland-Star urplötzlich an Lungenkrebs verstorben – für seine große Patchwork-Familie bedeutete sein Tod natürlich einen unendlich schmerzhaften Verlust. Zum Glück muss die Familie Büchner diese schwere Zeit nicht alleine überstehen: Ihre Patentante Krümel kann zumindest die kleine Jenna (2) wieder zum Lachen bringen!

Marion Pfaff – wie Krümel mit bürgerlichem Namen heißt – und Jens waren jahrelang eng befreundet. Natürlich steht die Mallorca-Auswanderin jetzt auch seiner Frau Daniela (40) und den Kindern bei. Auf Instagram teilte sie nun einige süße Schnappschüsse mit Jens' jüngster Tochter, auf denen die Kleine endlich wieder aus vollem Herzen lacht. Offenbar konnte Krümel aber nicht nur Jenna für kurze Zeit auf andere Gedanken bringen. Auch Mama Danni muss die Zeit mit ihrer guten Freundin genossen haben, denn zu den Fotos schrieb Krümel: "Schönen Tag mit meinem Patenkind Jenna Soraya Büchner und Danni Büchner in Cala Millor verbracht."

Mit ihren zwei Jahren sind Diego und Jenna noch nicht alt genug, um zu begreifen, dass Jens nie wieder zurückkehren wird. Um ihren Zwillingen die Situation irgendwie begreiflich zu machen, hat Daniela eine besonders schöne Erklärung gefunden. "Sie sagt ihren Kindern, dass der Papa jetzt die Sonne ist. Immer, wenn sie zur Sonne schauen, sehen sie ihren Vater", verriet Jens' Manager im Bild-Interview.

