Chryssanthi Kavazi (29) heiratet zum zweiten Mal – allerdings nur am GZSZ-Set! Erst im vergangenen August gab die Schauspielerin ihrem Ehemann Tom Beck (40) das Jawort und feierte ihre Hochzeit mit der Familie und zahlreichen Freunden. In der Vorabendserie wird es für ihre Figur Laura hingegen keine große Sause geben. Sie und ihr Verlobter Felix (Thaddäus Meilinger, 36) sind ganz allein auf dem Standesamt. Machen die beiden damit vielleicht einen Fehler?

Laura und ihr Zukünftiger haben es sich mit so ziemlich allen verscherzt: Familie, Freunde – keiner will mit den beiden noch etwas zu tun haben. Doch die Braut in spe lässt sich davon nicht entmutigen, ganz im Gegenteil: "Bei meiner Rolle Laura läuft es das erste Mal im Leben nach Plan. Sie hat einen Mann, der sie so liebt, wie sie ist und den auch sie liebt", erklärte Chryssanthi im RTL-Interview. "Sie ist glücklich und ist sich sicher, dass Felix der Richtige ist für sie."

Für Thäddaus' Rolle ist es schon die zweite Hochzeit. Doch er ist überzeugt, dass die Ehe mit Laura – anders als die mit Sunny – wirklich eine Zukunft hat. "Felix liebt Laura, weil sie ihn bereichert und er sie bereichern kann, weil sie sich gut kennen und sich gegenseitig nichts vormachen", meinte er und stellte auch klar: "Für ihn ist das eine neue Erfahrung. Bei Sunny war das anders. Beide haben sich im Grunde nie wirklich kennengelernt."

Getty Images Chryssanthi Kavazi bei der "Bird Box"-Premiere in Berlin

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner Laura (Chryssanthi Kavazi) und Felix (Thaddäus Meilinger)

Anzeige

Instagram / thaddaeusmeilinger Thaddäus Meilinger, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de