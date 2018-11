Steht den GZSZ-Fans etwa schon bald die nächste Hochzeit bevor? Erst im August hatten die Zuschauer der beliebten Abend-Daily Grund zur Freude: Nach einer wahren Achterbahnfahrt der Gefühle gaben sich Emily (Anne Menden, 33) und Paul (Niklas Osterloh, 29) endlich das Jawort. Seitdem ist im Kolle-Kiez zwar allerhand passiert, eine weitere Heirat blieb in den letzten Wochen jedoch aus. Genau das könnte sich schon bald ändern: Treten Laura (Chryssanthi Kavazi, 29) und Felix (Thaddäus Meilinger, 36) etwa vor den Traualtar?

Seit wenigen Tagen ist das fiese Serienpaar tatsächlich verlobt – doch nicht bei allen Fans kommt die Beziehung zwischen der intriganten Beauty und dem skrupellosen Unternehmer an. Zahlreiche Soapliebhaber hoffen nach wie vor, Laura würde ihrem Ex Philip (Jörn Schlönvoigt, 32) noch eine zweite Chance geben. Ob sie die Hoffnung bald begraben und sich mit dem Anblick von Laura und Felix in der Kirche abfinden müssen?

Im Promiflash-Interview verriet Chryssanthi erst vor wenigen Wochen, welche Eigenschaften sie gerne an Laura entdecken würde. "Ich würde mir auch sehr wünschen, dass sie mit Frauen interagiert, dass sie Freundinnen an die Seite bekommt", verriet die 29-Jährige. Ihre Vorstellung, Lauras sanfte Seite zu zeigen, würde sich während der Beziehung mit Felix allerdings sicher nicht in die Tat umsetzen lassen. Denn der ist in dem fiktiven Berliner Viertel immerhin alles andere als beliebt. Würdet ihr euch eine Hochzeit der beiden wünschen? Stimmt ab!

MG RTL D / Rolf Baumgartner Philipp (Jörn Schlönvoigt) und Laura (Chryssanthi Kavazi) bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Felix (Thaddäus Meilinger) und Laura (Chryssanti Kavazi) bei GZSZ

WENN.com Chryssanthi Kavazi beim "VIP-Shopping" in der Mall of Berlin

