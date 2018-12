Noch ein DSDS-Sieger ergattert einen Juror-Stuhl! Vor einigen Wochen überraschte Dieter Bohlen (64) alle Fans der Castingshow mit einer großen Ankündigung: Er hat Ex-Kandidat Pietro Lombardi (26) in die Jury geholt! Schon in der kommenden Staffel wird der "Señorita"-Interpret junge Gesangstalente bewerten. Pietro ist allerdings nicht der einzige DSDS-Erste, den es mittlerweile auf die Jury-Bank zieht: Auch Alphonso Williams (56) wird bald Juror – allerdings bei einer anderen Show!

Alphonso holte sich 2017 den Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar". Damals konnte er allerdings schon einige Jahre Gesangserfahrung vorweisen. Im Promiflash-Interview verplapperte sich der Promi Big Brother-Star jetzt und verriet bereits, dass er sein Musikwissen bald mit anderen Talenten teilen kann: "Ich bin jetzt der Star-Juror in der Show 'Biggest Talent' in Las Vegas. Die haben mich jetzt reingenommen." Ups, diese Info sollte der 56-Jährige eigentlich noch für sich behalten.

Über eine Anfrage vom Poptitan würde Alphonso sich allerdings auch ziemlich freuen. So könnte er das, was er selbst bei DSDS gelernt hat, nämlich an die nächste Generation Nachwuchssänger weitergeben. "Für mich wäre es eine große Ehre in der Jury zu sitzen, neben Dieter Bohlen und seinen ganzen Kollegen, um auch anderen Leuten eine Chance zu geben", erklärte er.

