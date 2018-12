Premiere bei den Royals! Ob im Abendkleid, im Schottenrock oder einfach nur in Jeans – Herzogin Kate (36) ist eine absolute Trendsetterin und sorgt mit ihrer Kleiderwahl zu offiziellen Terminen immer wieder für ausverkaufte Online-Shops. Doch auch die Frau von Prinz William (36) scheint modische Vorbilder zu haben: Zu ihrem jüngsten Auftritt erschien die dreifache Mutter nun zum allerersten Mal in einer klassischen Anzughose – hat sie sich diesen Look etwa bei ihrer Schwägerin Meghan (37) abgeschaut?

Am Donnerstag reiste die Herzogin mit ihrem Mann nach Zypern. In einem Ensemble aus einer schwarzen Hose mit Bügelfalte und einem khakifarbenen Blazer verließ die Herzogin das Flugzeug. Das Besondere daran: Im Gegensatz zu Meghan, die zu königlichen Terminen des Öfteren dunkle Anzughosen trägt, fällt Kates Entscheidung sonst meist auf Röhrenjeans oder Jeggings. Laut Daily Mail soll die 36-Jährige sogar zum allersten Mal zu einem öffentlichen Auftritt in einer schwarzen Anzughose erschienen sein.

Ob sich Kate diesen Look tatsächlich von Meghan geklaut hat? Oder hat sie sich vielleicht modische Ratschläge bei ihrer Schwägerin geholt? Schwer zu sagen! Immerhin sollen die beiden royalen Damen zuletzt ziemlich im Clinch gelegen haben. Ihr Streit war angeblich sogar der Grund für den angekünidgten Auszug von Prinz Harry und seiner Liebsten aus dem Kensington Palace.

Getty Images Herzogin Kate in London

Jeff Spicer/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei einem Besuch in Zypern im Dezember 2018

Eddie Mulholland - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan im September 2018 in London

