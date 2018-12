Es soll die wohl größte Schlacht in der Seriengeschichte werden – der Kampf um den eisernen Thron. Im nächsten Jahr entscheidet sich in der finalen Game of Thrones-Staffel das Schicksal von Westeros und dessen Bewohnern. In dem nunmehr veröffentlichten ersten Trailer verstecken sich ein paar Hinweise – und die vermitteln, wie das Abenteuer enden könnte; im alles entscheidenden Kampf Eis gegen Feuer.

In dem auf Sky veröffentlichten 37-sekündigen Clip ist zu sehen, wie sich das ewige Eis seine Bahnen über die Landschaften, den Schattenwolf – als Zeichen des Hauses Stark – sowie einen Drachen (als Symbol für die Familie Targaryen) zieht. Ein Löwe, der das Wappen der Familie Lannister symbolisiert, geht in Flammen auf. Etwa ein Hinweis darauf, dass am Ende die Drachenmutter Daenerys (Emilia Clarke, 32) die jetzige Königin Cersei (Lena Headey, 45) vom eisernen Thron verdrängen wird? Der Sieg um die größte Dynastie des Kontinents ist nämlich noch offen.

Ein weiterer Hinweis verbirgt sich im Teaser, der den Namen "Drachenstein" trägt. Dort gibt es das Vulkangestein Drachenglas – eine Waffe, die weiße Wanderer, die Widersacher der GoT-Völker, töten kann. Das Gestein führt auf den Ursprung des Nachtkönigs (dem Anführer der Weißen Wanderer) zurück, bringt aber am Ende der siebten Staffel auch Serienlieblinge Jon Snow (Kit Harington, 31) und Daenerys Targaryen, die eigentlich als Oberhäupter verschiedener Familien gegeneinander kämpfen, zusammen. Zudem könnte es auch die Menschen im Kampf gegen die Untoten vereinen. Das Material wird in der großen Schlacht also so oder so eine Rolle spielen.

SIPA PRESS / Action Press Der "Game of Thrones"-Cast bei den Emmy Awards 2018

United Archives GmbH / Actionpress Emilia Clarke in "Game of Thrones"

Frazer Harrison / Getty Der Cast von "Game of Thrones" bei den Emmy Awards 2016

