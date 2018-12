Es soll ein ganz besonderes Weihnachtsfest werden! Für Verena Ofarim geht ein turbulentes Jahr zu Ende: Die Dirnd-Designerin und ihr noch-Ehemann Gil Ofarim (36) gaben 2018 ihre Trennung bekannt. Inzwischen ist die Blondine wieder vergeben und hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Nun steht Weihnachten vor der Tür – und gegenüber Promiflash hat sie verraten, wie sie das Fest der Liebe nach diesen aufregenden zwölf Monaten verbringen wird.

"Ich feiere bei meinem Freund und seiner Mutter", erzählte sie im Interview beim Mon Chéri Barbara Tag in München. Vor allem für ihre Kinder sei Weihnachten ein ganz besonderes Spektakel, weil es Lichter und einen Baum gäbe. Auch Plätzchen backen stand schon auf dem Programm. Allerdings sei sie selbst aktuell noch nicht in Weihnachtsstimmung. "Nein, das bin ich noch gar nicht, weil es draußen so warm ist", erklärte sie im Interview.

2018 hat die zweifache Mutter auch einiges über sich selbst gelernt: "Wenn man eine Beziehung eingeht oder heiratet, da muss man sich ja eigentlich selber erstmal heiraten und das mach ich gerade oder das mache ich eigentlich das ganze Jahr", lautete ihr Fazit.

Getty Images Verena Ofarim in München, Mai 2018

P.Hoffmann / WENN.com Verena Ofarim in München, Dezember 2018

Getty Images Verana Ofarim, Dirndl-Designerin

