Sie hat den Liebes-Jackpot geknackt – doch davor musste Samantha Justus (29) einige Frösche küssen! 2015 kämpfte sie noch um das Herz von Oliver Sanne (32) bei Der Bachelor, sie flog allerdings in der fünften Folge raus – zum Glück! Denn kurze Zeit später kam sie mit Oleg Justus (31) zusammen, ihrem jetzigen Ehemann und Vater ihres Kindes. Nun feierten die Neu-Eltern ein besonderes Jubiläum: Samantha und ihr Gatte sind seit einem Jahr verheiratet!

Anlässlich dieses Ehrentages postete die 29-Jährige eine Liebeserklärung an ihre bessere Hälfte im Netz: "Kaum zu glauben, dass wir uns vor einem Jahr standesamtlich das Jawort gegeben haben. Dieses eine Jahr war eine wilde Achterbahnfahrt für uns als Paar – aber so tief es manchmal auch abwärts ging, so sind wir auch wieder hoch geschossen", schrieb sie auf Instagram zu einem Foto, auf dem das Paar bei ihrer Hochzeit zu sehen ist. Eine Ehe müsse nicht perfekt sein, sondern echt und das sei ihre. Und sie sei stolz, dass sie trotz allem zusammen halten würden.

Auch Oleg verfasste einige rührende Zeilen auf der Foto- und Videoplattform an seine Frau: "Wir haben wirklich alles in einem Jahr durchgemacht, was man machen kann und dennoch stehen und halten wir zusammen. Für uns als Ehepaar, als Eltern und als beste Freunde."

Instagram / samantha_justus Oleg und Samantha Justis mit ihrem Sohn Ilja

Instagram / samantha_justus Samantha und Oleg Justus bei ihrer standesamtlichen Trauung

Instagram / samantha_justus Oleg, Samantha und Ilja Justus in Hamburg

