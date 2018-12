Auf die Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Fans kommt an Silvester ein wahres Drama zu: Rechtzeitig zum Jahreswechsel strahlt RTL am 28. Dezember eine große Jubiläumsfolge der beliebten Daily aus – die 6666. Episode! Und wie eine Vorschau zeigt, scheint es in der nicht nur für eine Serienfigur schon wieder brenzlig zu werden: Vor allem Sunny Richter – gespielt von Valentina Pahde (24) – trifft eine folgenschwere Entscheidung, die sie das Leben kosten könnte!

Achtung, Spoiler!

Das Drama um Sunny nimmt seinen Lauf, als die Blondine ihre Bachelorarbeit nicht besteht, wie es in einer Preview von RTL heißt. Als sie sich auf die wichtige Nachprüfung versucht vorzubereiten, schafft sie es einfach nicht, sich zu konzentrieren und bekommt von einer Kommilitonin Amphetamine zum Lernen angeboten. In der Silvesternacht will die tapfere Studentin für einige Stunden dann einfach nur ihre Sorgen vergessen – und greift tatsächlich zu Drogen! "Doch was als angenehmer Rausch beginnt, bringt sie in Lebensgefahr", heißt es in der Vorschau weiter.

Doch auch um Chris Lehmann – gespielt von Eric Stehfest (29) – steht es mehr als schlecht: Seit einigen Wochen ist bereits bekannt, dass der Hobby-DJ an einer schweren Krankheit leidet und sogar mit dem Tod kämpft. Das rettende Medikament ist allerdings noch nicht auf dem Markt und Ärztin Lilly Seefeld (Iris Mareike Steen, 27) tut alles, um ihren Freund zu retten. Aber was glaubt ihr: Werden in der 6666. Folge gleich mehrere Hauptrollen sterben? Stimmt ab!

RTL Valentina Pahde alias Sunny Gerner

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner GZSZ-Darsteller Eric Stehfest, Felix Jascheroff und Valentina Pahde am Set

Anzeige

WENN.com Eric Stehfest, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de