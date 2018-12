Traurige Nachrichten für alle Fans von Game of Thrones! Jon Schnee ist ein echter Publikumsliebling und schon seit der ersten Staffel in der HBO-Erfolgsserie dabei. Zwar geht die Serie nach acht Staffeln 2019 in die letzte Runde, Fans müssen sich aber noch nicht endgültig von Westeros verabschieden – denn es wird ein Prequel geben, das die Geschichte des Fantasy-Kontinents näher beleuchtet. Doch für einen heißt es zum Kummer der Fans "Lebe wohl!": Jon-Darsteller Kit Harington (31).

Die Dreharbeiten zur letzten GoT-Staffel sind im Juni zu Ende gegangen. Doch die Serienmacher haben mit der Fantasy-Welt noch lange nicht abgeschlossen. Sie wollen die Geschichte erzählen, wie Westeros zu dem wurde, was es in "Game of Thrones" ist. Jon Schnee jedoch hat darin keinen Platz mehr. Laut BBC erklärt Kit Harrington: "Es war sehr emotional, 'Game of Thrones' zu verlassen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich traurig bin." Zehn Jahre seiner Schauspielkarriere habe er ausschließlich in das Fantasy-Epos gesteckt. Und er macht deutlich: "Will ich zurückgehen und mehr tun? Nie im Leben!"

Er möchte sich jetzt voll und ganz seiner Theaterkarriere widmen. Gerade steht der Schauspieler für das Stück "True West" in London auf der Bühne. Dort spielt er einen Film-Autor, der sein Werk einem Produzenten verkaufen möchte.

Nicky Nelson/WENN Kit Harington auf der Premiere der siebten Staffel von "Game of Thrones"

WENN.com Kit Harington als Jon Schnee in "Game of Thrones"

Michael Kovac/ Getty Images Kit Harington bei der Sean Penn & Friends Benefizgala in Hollywood

