Sarah Lombardi (26) muss sich beweisen – und zwar gegen einen Mann! Am Samstag tritt die hübsche Sängerin bei Schlag den Star im Duell gegen Rapper Eko Fresh (35) an. Die Begegnung der beiden Musiker ist ein Debüt, denn zum ersten Mal kommt es in der Show zu einem Zweikampf Mann gegen Frau! In diesem will Sarah zeigen, dass das weibliche Geschlecht nicht nur stark, sondern stärker sein kann!

Unfair findet sie das Battle zwischen ihr und dem Rapper nämlich nicht. Sarah hat zum Thema Geschlechterrolle ihre eigene Meinung. "Ich finde es blöd zu sagen: Das eine ist das stärkere, das andere das schwächere Geschlecht", erzählt sie im Gespräch mit Bild. "Aber ich finde, dass Frauen wirklich vieles leisten, was oft unterschätzt wird. Jeder weiß ja, dass wir Frauen zum Multitasking fähig sind." Deswegen legt Sarah für den Wettkampf auch keine besonderen Trainingseinheiten ein, sondern absolviert einfach weiterhin ihr ganz normales tägliches Work-out.

Womit die Sängerin im Zweikampf gegen Eko Fresh punkten will? "Ich könnte mir gut vorstellen, dass es mir bei Geschicklichkeitsspielen leichter fallen könnte." Für das Duell gilt für die 26-Jährige die Devise: "Möge die Bessere gewinnen!" Wer das am Ende sein wird, zeigt sich am Samstagabend in der Show.

WENN Eko Fresh auf einer Filmpremiere in Köln

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi auf der Remus Lifestyle Night 2018

Christoph Hardt/Future Images/ActionPress; Becher/WENN.com Eko Fresh und Sarah Lombardi

