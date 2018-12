Wer ist denn das? Auf der Runway Show von Versace, die Anfang Dezember zum ersten Mal in New York City stattfand, zog eine hübsche Promitochter alle Blicke auf sich. Für die 16-Jährige, die sich nur selten auf dem roten Teppich zeigt, ist diese Veranstaltung etwas ganz Besonderes. Die jüngste Tochter zweier berühmter Musiker kam zusammen mit ihrer Mutter zu dem Event im Big Apple.

Im schicken Jeans-Overall präsentierte sich Audrey, die Tochter der Country-Legenden Faith Hill (51) und Tim McGraw (51) der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit ihrer Mama, die ein knallrot gemustertes Kleid trug, legte der Teenager bei der Fashion-Show einen echten Glamour-Auftritt hin. Doch solche Mutter-Tochter-Ausflüge ins Rampenlicht sind selten – angesichts der Jahreszeit aber keine Überraschung. "Unsere jüngste Tochter Audrey wurde am 6. Dezember geboren", verriet die 51-Jährige vor Jahren dem Frauenmagazin Good Housekeeping. "Sie kam acht Wochen zu früh. Am Tag vor Heiligabend konnten wir sie dann endlich nach Hause mitnehmen. Deshalb ist diese Zeit im Jahr etwas ganz Besonderes für uns."

Zu Ehren von Audreys großem Tag hat die Familie sogar ein besonderes Ritual eingeführt. "Um Audreys Geburtstag zu feiern, dekorieren wir den Baum jedes Jahr schon am 6. Dezember. Es ist eine kleine Herausforderung, einen Baum den ganzen Dezember über frisch zu halten. Aber es gibt keine andere Möglichkeit: Wir dekorieren am 6. und der Baum muss am Leben bleiben", schwärmte die Sängerin.

