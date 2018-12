Peer Kusmagk (43) und seine Janni (28) sind nun ganz offiziell Mann und Frau! Zwar schworen sich die Turteltauben, die sich in der Kult-Kuppelshow Adam sucht Eva kennengelernt hatten, bereits im vergangenen Jahr still und heimlich die ewige Treue – vor Kurzem aber gaben sich die beiden im Rahmen einer buddhistischen Zeremonie noch einmal das Jawort. Direkt am Strand und mit weißen Roben schlossen der Dschungelkönig von 2011 und die Surferin den Bund der Ehe erneut und zwar ganz unter sich. Jetzt verriet die Blondine, warum sie sich das so sehr gewünscht hatten.

"Wir haben lange darüber nachgedacht, mit wem wir diesen besonderen Moment, in dem unsere Liebe im Mittelpunkt stehen soll, verbringen wollen", begann die 28-Jährige ihre erklärenden Zeilen auf Instagram. In Gedanken seien sie andere Hochzeitsfeiern durchgegangen, um sich daran zu erinnern, wie andere Familienfeste abgelaufen seien. "Irgendwann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass – so sehr wir unsere riesige und bunte Familie auch lieben – wir beide uns eigentlich komplett genügen für den Moment", schrieb sie weiter.

Die Eheleute fürchteten sich vor Ablenkungen, Erwartungen und Sitzordnungen. "Wir wollten einfach nur sein und uns und die Natur in den Mittelpunkt stellen!" Und das taten sie auch – mit einer kleinen Ausnahme: Söhnchen Emil-Ocean (1), Jannis ältere Schwester Sonni Hönscheid (37) und das Kamerateam von "Promis Privat – Mein (fast) perfektes Leben" wurden Zeugen des romantischen Spektakels.

Sat.1 Peer und Janni Kusmagk und Emil-Ocean während der buddhistischen Zeremonie

Anzeige

Max Bertani/ActionPress Janni Hönscheid, Peer Kusmagk und Emil Ocean bei der "Harry Potter"-Exhibition

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de