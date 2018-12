Für alle Fans von Miley Cyrus (26) hat das Warten endlich ein Ende: Die Sängerin kam mit neuer Musik um die Ecke! Erst vor wenigen Wochen hatte die einstige Hannah Montana-Darstellerin der Schlag getroffen: Sie und ihr Langzeitverlobter Liam Hemsworth (28) verloren ihr Eigenheim in Malibu an den lodernden Flammen des Großbrandes in Kalifornien. Doch wo ein Ende ist, ist auch ein Anfang: Nicht nur sorgt die Musikerin neuerdings mit konkreteren Hochzeitsplänen für Schlagzeilen, sondern macht auch Werbung für ihren neuen Track – und das auf eine besonders charmante Art und Weise: Im Netz posierte Miley mit nacktem Oberkörper!

Wer dachte, dass die Zeiten der wilden Miley, in der sie halbnackt twerkte und ihren qualmenden Joint in die Kamera hielt, längst vorbei seien, der könnte sich geirrt haben! In ihrer Instagram-Story präsentierte sich die 26-Jährige jetzt nämlich spärlich bekleidet – wie damals. Nur in eine schwarze Hose gehüllt, mit Halskette, strengem Dutt und sexy Blick sitzt sie auf einem Bett und bedeckt ihre Brüste lediglich mit ihren Händen. Einzig und allein "Nothing Breaks Like A Heart", schrieb sie dazu.

Die gleichnamige, neue Single kam bereits am 29. November auf den Markt. Vor einem halben Jahr war der in Zusammenarbeit mit dem britischen Singer-Songwriter Mark Ronson (43) entstanden. Im Mai posierten die beiden noch gemeinsam für einen Schnappschuss und machten ihre Netz-Follower neugierig – diese Neugierde ist jetzt jedoch endlich gestillt!

Dia Dipasupil/Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth auf der Vanity Fair Oscar Party 2018

Jason Merritt/GettyImages Miley Cyrus, Sängerin

John Phillips/Getty Images Mark Ronson und Miley Cyrus bei KISS FM in London im Dezember 2018

