Sie kann es kaum noch erwarten: In wenigen Monaten kann Sophia Vegas (31) ihr allererstes Kind in den Armen halten. Zusammen mit Freund Daniel Charlier erwartet die Blondine ein Mädchen. Erst kürzlich verriet sie ihren Fans ihre drei Namens-Favoriten – Amanda, Ariana und Amelie. Doch welchen Vornamen finden die Promiflash-Leser am schönsten? Eine Umfrage ergab jetzt, dass Amelie ziemlich weit vorn liegt!

Erst vor wenigen Tagen befragte Promiflash seine Leser, welchen Namen sie von Sophias Top drei am schönsten finden. Mit 55,2 Prozent, also 1.951 Stimmen (Stand: 08. Dezember 2018, 20 Uhr) liegt Amelie auf dem ersten Platz. Dahinter folgt Ariana mit 22,8 Prozent (805 Teilnehmern) und auf dem letzten Platz tummelt sich Amanda mit gerade einmal 11,2 Prozent (395 Leserstimmen).

Kurz vorher war aber noch ein ganz anderer Name im Gespräch. In einem Interview mit RTL wurde Sophia erst falsch verstanden und der Name Emilie wurde fälschlicherweise verkündet. In dem Gespräch hatte die 31-Jährige diesen nämlich etwas zu undeutlich ausgesprochen, sodass es zu einer kleinen Namensverwirrung kam.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihr Freund Daniel Charlier

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, TV-Star

