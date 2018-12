Wer ist eigentlich der Mann an Chethrin Schulzes (26) Seite? Gerade erst bestätigte die Ex-Love Island-Kandidatin: Ihr neuer Freund ist Marco Mirwald. Nicht nur ihre Kennenlerngeschichte teilte die 26-Jährige mit ihren Fans, auch das Gesicht ihres Schatzes zeigte sie nun erstmals all ihren Followern. Das TV-Sternchen selbst beschrieb den Beau bereits als ihren "besten Freund". Doch wie tickt Marco eigentlich privat? Promiflash hat den Social-Media-Auftritt von Chethrins Herzbuben mal unter die Lupe genommen!

Ja, auch Marco ist eine kleine Bekanntheit, wie ein Blick auf seinen Instagram-Account verrät. Dort hat der Käppi-Fan nämlich schon über 10.000 Follower! In seinem Beschreibungstext ist zu lesen: Der Muskelmann steht auf Essen, Reisen, Fitness und Mode! Und das wird auch bei seinen Fotos auf seinem Profil deutlich: Wenn Marco mal nicht im Gym ein Selfie von seinen Trainings-Ergebnissen schießt, lässt er sich am liebsten vor traumhaften Urlaubs-Kulissen ablichten.

Auch auf Tattoos steht der Sauerländer ganz offensichtlich: Seinen linken Arm ziert schon ein fast fertiger Sleeve in Schwarz-Weiß mit Motiven wie Rosen, Kreuze und Engelsflügeln. Gute Partys lässt Marco ebenfalls nur ungern aus. In seinen Highlight-Storys ist zu sehen, dass er beispielsweise gerne am Ballermann feiern geht – ob er dort bald auch seine Chethrin hin ausführt? Die ist sich auf jeden Fall schon jetzt sicher: Marco ist für sie das absolute "Allround-Paket", wie sie im Interview mit RTL erklärte.

